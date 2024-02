Gianni Sperti a Verissimo svela di essere stato vittima di stalking

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

verissimo

A Verissimo Gianni Sperti è stato ospite insieme a Cinzia, sua sorella. Durante l’intensa chiacchierata i due hanno raccontato un periodo molto buio della loro vita, quando Cinzia ha subito violenze dal suo ex compagno e lo stesso Gianni è stato coinvolto: “Io vittima di stalking”.

Gianni Sperti: “Io vittima di stalking”

A Verissimo Gianni Sperti non ha regalato solo momenti di leggerezza con la coreografia sulle note di Sinceramente di Annalisa. L’opinionista di Uomini e Donne insieme a sua sorella ha ripercorso un periodo molto complesso, quando Cinzia ha subito violenze da parte del suo ex compagno.

“È stato un periodo molto duro di cui mi incolpo da sola: mi sono rispettata poco”, ha detto la sorella di Gianni Sperti, per poi aggiungere ancora con la voce rotta: “Ho portato avanti troppo a lungo questa storia per senso del dovere verso i figli”.

Con l’aiuto di suo fratello Gianni Sperti, Cinzia ha parlato di relazione “tossica” e di violenze subite per tanti anni, quando poi ha deciso di metterci un punto: “Quando ho deciso di separarmi, mi sono sentita in colpa a lungo per aver mandato all’aria la famiglia. Sono andata in terapia per un anno e ci vado ancora ora perché fa bene a tutti andarci”.

Poco dopo anche Gianni Sperti ha aggiunto di essere rimasto sempre accanto a sua sorella in quel periodo della separazione. Esattamente come lei, però, purtroppo anche lui è rimasto coinvolto in questa storia. Cosa è successo e perché ha detto questo l’ex ballerino? A svelarlo è stato lui stesso a Verissimo: “Ho denunciato il suo ex compagno per stalking perché lui, che aveva malvisto sempre il nostro rapporto, ha incolpato me della fine della loro storia. Sono arrivato a non sentirmi sicuro quando uscivo di casa”.

Si è trattato di una pagina molto delicata della vita di Gianni Sperti e sua sorella Cinzia, ma oggi fortunatamente fa parte del passato.