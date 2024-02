Azzurra De Lollis commossa ricorda Sandra Milo, ma fa una critica alle colleghe di sua madre, assenti al funerale

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

verissimo

Non solo l’omaggio a Maurizio Costanzo, oggi Silvia Toffanin a Verissimo ha voluto ricordare anche una grande diva della TV e del cinema con Sandra Milo. Recentemente scomparsa a fine gennaio, oggi in trasmissione è arrivata la figlia Azzurra De Lollis per parlarne. Ma non è mancata una critica ad alcune colleghe di sua madre…

Azzurra De Lollis ricorda la madre Sandra Milo

Oggi a Verissimo Azzurra De Lollis è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La figlia di Sandra Milo, scomparsa il 29 gennaio, ha voluto ricordare sua madre, ripercorrendo gli ultimi istanti di vita insieme. Commossa fin da subito, Azzurra non ha trattenuto le lacrime: “Non posso guardare le foto di mamma sul led”.

In puntata Azzurra De Lollis ha ammesso che non riesce del tutto ad abituarsi alla sua assenza, si sente addolorata nel vedere la sua stanza vuota. L’ha accudita giorno e notte, una promessa fatta dopo l’uscita dall’ospedale: “(…) Mamma è stata coraggiosa, non aveva paura di morire. Non ha mai pianto, ha sempre sorriso anche ai medici”.

Sandra Milo, stando al racconto di sua figlia Azzurra De Lollis, ha pianto solo il giorno prima di morire, tanto che poi nel corso della giornata c’è stato un peggioramento, fino alla triste notizia del giorno successivo.

Scomparsa a causa di un tumore ai pomoni, scoperto dopo degli esami prima di un’operazione all’anca, nessuno si aspettava la scomparsa di Sandra Milo: “(…) Era inoperabile e incurabile. Lei non aveva paura di morire, ma voleva stare a casa”. Tra le lacrime Azzurra De Lollis ha confessato di avere abbracciato tanto sua mamma, prima di salutarla per sempre. Ricordo questo che ha tanto commosso anche Silvia Toffanin.

C’è da dire che Azzurra De Lollis ha fatto anche una critica ad alcune colleghe di sua madre Sandra Milo, che hanno tanto lavorato con lei. Mentre Maria Grazia Cucinotta e Pino Insegno sono stati di grande supporto, altri avrebbero parlato tanto di lei in TV, ma al funerale non si sarebbero poi presentati:

“Ho ricevuto più parole di amore dai fan piuttosto che dai colleghi. Non ha ricevuto gli onori e i tributi che meritava. Alcune colleghe con le quali ha lavorato, che hanno parlato di lei in tv e in radio, non le ho viste in chiesa, non ho ricevuto chiamate. Mi è dispiaciuto per mamma, lei è sempre stata una persona generosa e buona.

Ho incontrato Gianni Sperti qui fuori mi ha detto cose carine, Sabrina Ferilli anche mi ha mandato un messaggio carinissimo. Mi aspettavo le stesse cose da colleghe con cui ha lavorato tanto”, ha detto Azzurra De Lollis a Verissimo prima di congedarsi dallo studio.