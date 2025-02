Il primo segmento della serata è stato dedicato al bacio e all’avvicinamento di Javier Martinez ed Helena Prestes. Gli interessati hanno scoperto in diretta le critiche degli altri gieffini.

Le critiche a Javier Martinez ed Helena Prestes

La puntata di questa sera del Grande Fratello si è aperta con Helena Prestes che ha parlato dei baci e dell’avvicinamento con Javier Martinez negli scorsi giorni. In un secondo momento, invece, ai due diretti interessati è stato mostrato un video in cui alcuni gieffini hanno esposto i loro dubbi sui veri sentimenti che albergano in entrambi.

In particolar modo le critiche sono andate nei confronti di Javier. Shaila ha affermato, per esempio: “Si vuole sforzare di farsela piacere. Per me è tutta una barzelletta e come tutte le barzellette farà molto ridere“. Anche Zeudi gli è andato contro: “Usi e butti le donne“. Altri concorrenti, come Lorenzo e Chiara credono che entrambi giochino d’astuzia: “Sta seguendo la strada migliore per arrivare in vetta e vincere“.

Poco dopo l'avvicinamento a Helena, Javier ha avuto alcuni dubbi… #GrandeFratello pic.twitter.com/4fozCgLw96 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2025

Sempre nel video in questione, inoltre, Javier Martinez ha dichiarato di non volersi sentire legato sentimentalmente da nessuno. Pensandoci meglio però ha cambiato idea:

“Mi sono messo in discussione. Ho avuto poco tatto a livello sentimentale. Mi sono reso conto che il problema ero io. Ora mi sento tranquillo, non voglio convincere le persone che questa non sia strategia perché è lecito”.

Tornato in puntata, invece, Lorenzo Spolverato ha confermato la sua idea che Helena e Javier stiamo giocando di strategia per arrivare in finale: “C’è dell’attrazione fisica ma secondo me c’è una fetta importante di alleanza strategica“. Anche Shaila ha detto la sua una seconda volta, dopo essere stata interpellata dal conduttore:

“Non mi convince questa unione, non mi fido ma lascio il beneficio del dubbio. Credo sia un po’ egoista perché mette tanto prima se stesso”.

Voi cosa ne pensate della coppia formata da Javier Martinez ed Helena?