Dopo la puntata di Grande Fratello di ieri sera, Javier e Helena si sono confidati e prima di andare a dormire è scattato il primo bacio.

Grande Fratello, scatta il bacio nella notte tra Javier e Helena

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha portato nuovi sviluppi nel rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes. Il pallavolista argentino ha fatto un primo passo avanti in diretta, ammettendo che tra lui e la modella il legame va oltre una semplice amicizia.

Dopo la diretta, i due si sono appartati sul dondolo in giardino e si sono confidati a lungo, approfondendo i rispettivi sentimenti. Nel cuore della notte, Javier ha condiviso con Helena alcune conclusioni a cui è arrivato, analizzando il proprio comportamento:

“Prima dicevo che c’era solo amicizia e al 100%. Se io ho questo atteggiamento nei tuoi confronti, se io mi atteggio così con te, se io ricerco tanto il contatto con te, vuol dire che c’è qualcosa alla quale non sto dando ascolto ed è quello che sto cercando di capire in questi giorni. Però io mi rendo conto che sono diverso caratterialmente da te. Non posso pretendere che tu sia come me come tu non puoi pretendere che io sia come te e lo so che nessuno dei due sta pretendendo niente, però è normale che tu mi dica ‘Quello che io provo per te non è quello che tu provi per me’, ma io ti dico che ne sai?”

H: “Ho visto la clip dove dicevi delle belle cose e sono rimasta molto contenta, ti dico la verità”

J: “anche io”

H: “perché quello che sento è diverso, capisci?!”

J: “CHE NE SAI DI QUELLO CHE STA CAMBIANDO?!”

H: “Dici??”

Parole che hanno creato un’intesa ancora più profonda tra i due, culminata in coccole sotto la coperta. Successivamente, entrambi hanno affrontato il confessionale post puntata e, al momento di darsi la buonanotte, è arrivato un primo bacio.

Questa mattina è stato proprio il giovane a confermare quanto accaduto ad Amanda, che inizialmente pensava la stesse prendendo in giro. Javier ha raccontato di aver trascorso una serata piacevole con Helena. Tuttavia, nonostante il momento di vicinanza, Martinez non vuole affrettare nulla.

Il pallavolista ha spiegato di non voler mettere etichette sul loro rapporto e di preferire un approccio graduale, per capire insieme a Helena dove li porterà questo legame. Vedremo come si evolveranno le cose tra loro nel corso dei prossimi giorni.