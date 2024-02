NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Febbraio 2024

Nella giornata odierna Gigi D’Alessio festeggia i suoi 57 anni e sui social non tardano ad arrivare i teneri auguri della compagna Denise Esposito, dalla quale il cantante ha avuto un figlio.

Buon compleanno a Gigi D’Alessio!

Sono ormai più di 30 anni che Gigi D’Alessio è uno degli artisti più amati in Italia, e non solo. Col passare del tempo infatti il cantautore napoletano ha saputo farsi apprezzare non solo in Europa, ma anche in America, e con la sua musica continua a farci sognare. Proprio in queste settimane l’artista ha annunciato il suo nuovo tour, che nei prossimi mesi lo porterà in giro per tutto il paese e di certo i biglietti per questi live stanno già andando a ruba.

In attesa della tournée però oggi Gigi festeggia una ricorrenza speciale. Proprio nella giornata odierna D’Alessio compie 57 anni. Per l’occasione sui social è arrivata una bellissima dedica da parte di Denise Esposito, che come in molti sapranno è la compagna del cantautore. I due sono legati da diversi anni e dal loro amore è nato anche un figlio, Francesco, che solo da qualche giorno ha festeggiato il suo secondo compleanno.

Oggi così, in occasione dei 57 anni di Gigi D’Alessio, Denise Esposito ha voluto festeggiare il suo compagno con una tenera dedica social. Nello scatto vediamo la coppia insieme al loro piccolo. In più si legge il seguente messaggio: “Buon compleanno papà”.

Naturalmente il dolce scatto ha fatto in breve il giro del web e non sono mancati i messaggi di auguri per D’Alessio. Qualche mese fa intanto proprio Gigi, nel corso di una lunga intervista per Il Messaggero, ha parlato della possibilità di sposare in futuro la compagna Denise Esposito e in merito ha affermato: “Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo”.