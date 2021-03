1 La fidanzata di Gigi d’Alessio

È passato più di un anno da quando Gigi D’Alessio ha annunciato la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo. Nonostante ciò, comunque, i due sono rimasti in buonissimi rapporti, anche per amore di loro figlio. Un bene reciproco, che va oltre, come specificato da Lady Tata tra le colonne de Il Corriere della Sera nel luglio 2020. Intanto però, come ogni personaggio pubblico che si rispetti, si è tanto chiacchierato della vita privata di entrambi dopo la rottura.

Sebbene il cantante cerchi in tutti i modi di restare lontano dal gossip. emergono comunque pettegolezzi sul suo conto e sulla nuova fidanzata. Ma chi è la donna in questione? Pare che non ami apparire, ma qualche informazione siamo comunque riusciti a trovarla. Lei si chiama Denise Esposito ed è più giovane di Gigi D’Alessio di circa 24 anni. A raccontarci meglio lo scoop è il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi nella rubrica su Libero Quotidiano, Alta Portineria:

“Continua la storia d’amore tra il cantautore napoletano più conosciuto nel mondo e Denise Esposito. Pare l’abbia conosciuta a Capri, si sono innamorati e qualcuno ha storto il naso per il fatto che lei ha 24 anni di meno. Ora sono conviventi a città alterne, un po’ Roma, dove ha casa lui, un po’ a Napoli, dove vive lei”.

Si legge nella rubrica a proposito della storia tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. E ancora Roberto Alessi aggiunge:

“Denise è bellissima, basta guardarla, con un solo difetto: non ama apparire, ma proprio per niente, il che non aiuta chi come me vive di foto, di notizie, di storie e di personaggi come Gigi. Denise, odi il gossip, va bene, ma chiudi un occhio e concediti, tanto non mollo il colpo”.

Che dire? Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore accanto alla bella Denise Esposito e noi non possiamo che essere felici per loro. Al momento si alternano tra Roma e Napoli, ma chissà che questo non sia l’inizio di una convivenza vera e propria. Auguri alla coppia!