NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2024

Sta per uscire il nuovo album di Gigi D’Alessio, che contiene al suo interno la rivisitazione della celebre Un cuore malato, stavolta in duetto con Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso duetta con Gigi D’Alessio

Sono mesi di grande lavoro questi per Alessandra Amoroso. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Fino A Qui, l’artista salentina è tornata in studio per lavorare al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce il prossimo autunno e segue al precedente lavoro Tutto Accade, pubblicato nell’ottobre del 2021. Nel mentre però la cantante ha già annunciato le date del suo prossimo tour, che si svolgerà nei palasport italiani a partire da dicembre e i biglietti per questi live stanno andando a ruba.

In attesa di scoprire come ancora ci stupirà l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, in queste ore è arrivata una bellissima notizia per tutti i fan. Come di certo in molti sapranno, il prossimo 24 maggio uscirà FRA, il nuovo album di Gigi D’Alessio. All’interno del progetto saranno contenuti non solo diversi inediti, ma anche alcuni grandi successi dell’artista partenopeo rivisitati per l’occasione.

Nel disco, come era stato già annunciato in precedenza, ci sarà anche un duetto con Alessandra Amoroso e i due interpreteranno la celebre Un cuore malato. Come tutti sanno, la versione originale del brano è in feat con Lara Fabian ed è uno dei pezzi più celebri di Gigi D’Alessio. Già due anni fa, in occasione del concerto evento a Piazza del Plebiscito a Napoli, i due artisti avevano cantato insieme questo meraviglioso brano e adesso finalmente sta per arrivare la versione studio. Solo poche ore fa D’Alessio ha anche pubblicato una prima anticipazione del duetto con la Amoroso, che in breve ha fatto il giro del web:

Non resta dunque che attendere il 24 maggio per ascoltare il duetto integrale di Gigi e Alessandra, che è già attesissimo da tutto il pubblico.