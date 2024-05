NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Maggio 2024

In queste ore Alessandra Amoroso ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, che sarà in collaborazione con BigMama.

Alessandra Amoroso feat BigMama

Il 2024 segna ufficialmente il ritorno sulle scene musicali di Alessandra Amoroso. Dopo una lunga pausa infatti quest’anno la cantante è tornata al centro dell’attenzione mediatica e lo scorso febbraio, per la prima volta nella sua carriera, ha partecipato al Festival di Sanremo con la sua Fino A Qui. Ma non solo. Proprio durante la sua esperienza all’Ariston, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha annunciato il suo nuovo tour di palasport, che inizierà il prossimo dicembre e la porterà in giro in tutta Italia. In autunno nel mentre arriverà anche il nuovo album di inediti, attesissimo da tutti i fan.

In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore sono arrivate altre sorprese per il pubblico della Amoroso. Ieri è infatti uscito il disco di Gigi D’Alessio, che contiene la rivisitazione della celebre Un cuore malato, in duetto proprio con Alessandra. Come se non bastasse l’artista salentina ha stupito i suoi seguaci, con un annuncio che da ore sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post sui social, Alessandra Amoroso ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, in duetto con BigMama. Attualmente non abbiamo ancora molte informazioni sulla canzone e non conosciamo né il titolo né la data di uscita. La cantante si è infatti limitata ad affermare: “Sta succedendo”. Nei prossimi giorni dunque arriveranno ulteriori news du questo brano, che di certo ha già incuriosito il web.

Alessandra dunque si prepara a tornare con un potenziale singolo estivo e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Non resta che fare un enorme in bocca al lupo alla Amoroso e rimanere in attesa dell’uscita della sua nuova canzone.