Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2024

Ieri dall’Arena di Verona si è tenuta la prima delle due serate del concerto evento Una. Nessuna. Centomila. A salire sul palco sono state anche Annalisa, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia, che hanno emozionato il pubblico con un commovente duetto.

L’esibizione di Annalisa, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia

Dopo il rinvio dello scorso settembre, ieri si è finalmente svolta la prima delle due serate del concerto benefico Una. Nessuna. Centomila. Lo scopo dello show evento, organizzato da Fiorella Mannoia, anche stavolta è stato quello di raccogliere fondi per le strutture che sostengono le donne vittime di violenza e per l’occasione a salire sul palco sono stati alcuni dei Big della musica italiana. Ad arrivare in Arena sono stati infatti artisti del calibro di Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso, Tananai, Elodie, Giuliano Sangiorgi, Francesca Michielin e tanti altri.

Nel corso della serata così i cantanti si sono esibiti non solo con le loro canzoni, ma anche duettando tra loro, emozionando tutto il pubblico. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha commosso l’intera Arena di Verona e che coinvolge tre amatissime artiste.

Parliamo ovviamente di Annalisa, reduce dal successo del suo primo tour di palasport, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia. Le tre cantanti infatti sul palco si sono esibite in un toccante duetto sulle note di Combattente, celebre brano della Mannoia. Il momento ovviamente non è passato inosservato e ha emozionato tutto il pubblico. Ma non solo. Il video della performance ha anche fatto il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti sui social.

Nel mentre ricordiamo che il prossimo 8 maggio Una. Nessuna. Centomila andrà in onda anche in tv in prima serata su Rai 1. Stasera invece, sempre dall’Arena di Verona, si terrà la seconda delle due serate dello show, che anche stavolta promette essere ricca di emozioni.