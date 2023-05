Elodie, concerti sold out dopo due settimane: annunciate nuove date

NEWS

Debora Parigi | 29 Maggio 2023

Sono passate appena due settimane dall’annuncio dei concerti di Elodie a novembre e sono andati tutti sold out

Partirà a novembre il tour musicale di Elodie dopo alcuni concerti che ha già tenuto nelle scorse settimane. E quindi appena due settimane fa la cantante ha dato il via alle vendite dei biglietti per questi concerti invernali che si svolgeranno nei palazzetti. A tal proposito, queste le date che aveva annunciato:

18 novembre Napoli presso Palapertenope

presso Palapertenope 21 novembre Milano presso Mediolanum Forum

presso Mediolanum Forum 25 novembre Roma presso Palazzetto dello sport

Ma l’annuncio di queste date ha avuto un enorme successo e dopo appena due settimane dall’inizio della vendita dei biglietti le tre date sono andate tutte sold out. Un risultato che la stessa Elodie probabilmente non si aspettava. Ed ecco che quindi ha deciso di raddoppiare le date in queste tre città e di aggiungere anche la tappa di Firenze. Ecco quindi le quattro nuove date:

17 novembre Napoli presso Palapertenope

presso Palapertenope 20 novembre Milano presso Mediolanum Forum

presso Mediolanum Forum 26 novembre Roma presso Palazzetto dello sport

presso Palazzetto dello sport 5 dicembre Firenze presso Mandela Forum

La cantante, che ha iniziato la sua carriera musicale vera e propria con Amici di Maria De Filippi, è da anni sulla cresta dell’onda e di recente sta sfornando un successo dietro l’altro. L’ultimo è “Pazza musica” che la vede in duetto con Marco Mengoni per diventare il re e la regina dell’estate 2023.

Adesso anche queste nuove quattro date per i concerti faranno il tutto esaurito in poco tempo? Noi glielo auguriamo e speriamo che aggiunga altre date e città.