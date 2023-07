NEWS

Andrea Sanna | 21 Luglio 2023

Rapinati di Gigio Donnarumma e della fidanzata

Dal sito Actu 17 apprendiamo la notizia della notte di paura vissuta da Gianluigi Donnarumma e dalla sua fidanzata Alessia Elefante. Come si legge sul portale il portiere della Nazionale Italiana e del PSG e la sua compagnia sono stati rapinati nella loro casa a Parigi.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dalla fonte, Gigio Donnarumma e Alessia pare siano stati anche aggrediti violentemente, minacciati e legati da “diverse persone”, che si sarebbero introdotte nella loro abitazione. La Brigata per la repressione del banditismo della polizia giudiziaria parigina, meglio conosciuta con Brb, ha dato il via alle indagini.

Stando a quanto si legge pare che i ladri avrebbero portato via un bottino di circa 500 mila Euro, tra contanti, orologi, gioielli e pelletteria. Attualmente i malviventi sono in fuga e le forze dell’ordine stanno facendo il possibile per risolvere quanto prima l’accaduto.

Non è la prima volta che a un giocatore del PSG accade un fatto simile. Prima di Gigio Donnarumma, anche Angel Di Maria, Marquinhos, così come Mauro Icardi, Sergio Rico, Dani Alves, Choupo Moting. Solo lo scorso anno Marco Verratti hanno vissuto gli stessi attimi di terrore.

Come stanno Donnarumma e la fidanzata

Poco dopo l’accaduto Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno raggiunto l’ospedale per tutti gli accertamenti medici del caso. L’estremo difensore si trova ancora in ospedale, ma fortunatamente sta bene.

A seguito della rapina la coppia, in stato di comprensibile choc, ha trovato rifugio in un hotel poco distante da casa intorno alle 03:20, come si apprende dal sito. La struttura ha quindi chiamato le autorità e soccorso Gigio Donnarumma e Alessia Elefante.

Come dicevamo il portiere ora si trova in ospedale e capiremo quando potrà fare ritorno a casa. Peraltro Gigio Donnarumma oggi era atteso nella giornata al raduno del PSG in vista della prima amichevole pre campionato contro il Le Havre alle 17:00. Ma così non sarà visto l’accaduto.

A lui e alla sua compagnia Novella2000.it manda un abbraccio, con la speranza che venga fatta presto luce sull’accaduto.