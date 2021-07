Gigio Donnarumma si è fatto un tatuaggio in onore degli Europei (FOTO)

1 Il tatuaggio di Gigio Donnarumma

Grande protagonista degli Europei di Calcio (è stato premiato dalla UEFA come miglior giocatore della competizione) e provvidenziale in più occasioni, Gigio Donnarumma continua a festeggiare questo primo successo europeo con la Nazionale Italiana, così come tutti i suoi compagni. Per celebrare questo momento strepitoso, sancito anche dal suo passaggio al Paris Saint Germain, il portiere ha deciso di incidere sulla sua pelle lo storico traguardo.

Gigio Donnarumma nella giornata di oggi sui social ha mostrato ai tifosi il suo tatuaggio. Si tratta del trofeo dell’Europeo e sotto la data 11/07/2021, che corrisponde appunto alla notte magica in cui l’Italia ha conquistato la coppa. Poco dopo, ultimato il lavoro, il calciatore ha scattata una foto che ha caricato tra le storie di Instagram. Eccolo qui sorridente e felice.

Il tatuaggio di Gigio Donnarumma

Siamo riusciti a trovare anche il video che mostra la realizzazione del tatuaggio da parte dell’artista Stefano Reinoso. Il risultato, come potete vedere, è davvero notevole. Eccellente! E anche Gigio Donnarumma sembra esserne soddisfatto.

Vi piace il tatuaggio fatto dal numero 1 della Nazionale Italiana?

Prima di iniziare la nuova avventura con il Paris Saint Germain, però, Gianluigi Donnarumma ci ha tenuto a scrivere un lungo messaggio alla sua ormai ex squadra. Al Milan e a tutti i tifosi ha dedicato un bellissimo post accompagnato da un video. Andiamo a vederne il contenuto…