Vincenzo Chianese | 21 Luglio 2023

In queste ore Andreas Muller si è scagliato contro alcuni ex Vipponi del Grande Fratello Vip: ecco perché e le sue parole

Il post di Andreas Muller

In queste ultime ore a scagliarsi contro alcuni ex Vipponi del Grande Fratello Vip è stato nientemeno che Andreas Muller. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una sua fan che in breve ha fatto il giro del web. Stando a quanto si legge nel messaggio, pare che una coppia di ex Vipponi abbia inviato ai propri fan, che volevano fare un regalo ai due, il link di una cucina da ben 13mila euro. Naturalmente l’indiscrezione è stata riportata da diverse testate, e anche noi di Novella2000.it vi avevamo parlato dell’accaduto.

La notizia così in breve è diventata virale, arrivando fino allo stesso Andreas Muller. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi in queste ore ha deciso di dire la sua sulla questione e si è dunque scagliato contro gli ex Vipponi in questione, di cui però non conosciamo l’identità. Il ballerino e compagno di Veronica Peparini ha così affermato sui suoi social:

“Capite come siamo messi? Chi diventa famoso? Chi ca**o seguite? E chi mandano in televisione?”.

In questi mesi intanto Andreas Muller si sta concentrando a pieno sulla sua carriera. Tuttavia i fan si chiedono se in futuro il ballerino deciderà di tornare ad Amici di Maria De Filippi in qualità di professionista. Di certo infatti Andreas da sempre è uno dei volti più amati del talent show, e in molti sperano di rivederlo all’interno del programma. Solo qualche mese però Muller, parlando del Serale, ha lanciato quella che secondo i più è stata una frecciatina. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Lo preferivo prima. Quando c’erano costumi, personaggi, spettacolo, storie e magia. Quando vedevi un quadro e ne parlavi per anni…”.