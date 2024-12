Gaffe clamorosa di Giglio durante le nomination ieri sera al Grande Fratello! Il gieffino avrebbe voluto nominare Amanda ma ha pescato la carta sbagliata e ha così votato Shaila.

Giglio nomina Amanda, ma sbaglia carta

Ma quante cose sono successe ieri al Grande Fratello? Tra confessioni, liti e incomprensioni, nella Casa si respira un’aria tutt’altro che serena in vista della notte di San Silvestro. C’è stato però anche un momento di leggerezza, che ha strappato un sorriso a tutti. Ovvero quando Luca Giglioli, noto Giglio, in zona nomination ha commesso una gaffe.

Chiamato per le nomination palesi insieme agli altri veterani, Giglio ha spiegato di essere un pochino in crisi sul nome da fare e non si aspettava di certo che un momento del genere sarebbe arrivato così presto. Per tale ragione ha provato dunque a trovare una motivazione:

“Io mi trovo molto in difficoltà. Giustamente pensavo di arrivare a questo punto molto più avanti nel percorso. Ma siamo ad oggi. Dieci giorni fa avrei nominato Helena, ma oggi ho visto in lei un cambiamento e mi trovo molto in difficoltà e devo nominare Amanda….”

In quel momento Giglio ha girato la carta, ma anziché esserci il volto di Amanda stampato… c’era invece quello di Shaila! “No, ho fatto una gaffe mondiale”, ha detto Giglio in imbarazzo per l’errore commesso. Alfonso Signorini gli ha chiesto se avesse scambiato le due concorrenti e lui ha affermato di sì.

“A questo punto non so cosa possa valere….”, ha continuato Giglio che non sapeva come fare. Alfonso Signorini tra le risate ha ricordato che questa è la prima volta che si verifica una nomination per errore per la confusione delle carte. “Sono un po’ in imbarazzo”, ha aggiunto l’hairstylist.

Inizialmente Signorini voleva dare per buona la nomination nonostante l’errore della carta pescata, ma gli autori del Grande Fratello hanno fatto sapere che non era possibile. Così Giglio si è trovato costretto a nominare Shaila Gatta: “Nomino Shaila perché non mi ha fato il vino a Natale”, ha detto pur di trovare una motivazione, seppur futile.

Un piccolo momento di leggerezza, come detto, in una giornata dove la tensione si è tagliata letteralmente con il coltello!