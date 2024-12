Nella Casa del Grande Fratello è successo di tutto questa notte. Helena Prestes ha perso le staffe dopo le accuse di Shaila Gatta in puntata ed è sbottata. Replicando alle sue parole ha anche minacciato di lasciare il programma.

Helena Prestes furiosa contro Shaila Gatta

L’ultima puntata del Grande Fratello non ha avuto un attimo di respiro. È letteralmente accaduto di tutto! Protagonista della serata è stata Helena Prestes che, chiamata in Mistery con Zeudi Di Palma, ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti per lei, chiedendole però di fare le cose con calma.

Durante le nomination poi Helena Prestes ha ricevuto dei voti che non si sarebbe aspettata e ha risposto alle accuse trovandosi a scontrarsi con diversi coinquilini, in particolare con Shaila Gatta (e non solo). Tornati in salone la discussione è degenerata, tant’è che al termine della puntata è successo di tutto.

Shaila infatti ha accusato Helena Prestes di non avere dei veri sentimenti per Zeudi. Per lei sarebbe ancora innamorata di Lorenzo, quando in realtà la Prestes aveva già precisato di vederlo solo come un amico. Ma nonostante le motivazioni la Gatta non sembra esserne convinta. Così rivolgendosi a Zeudi le ha detto di dire alla coinquilina: “Puoi dire a quella str0nza che io non ti uso e non uso i tuoi sentimenti?“. Parole queste che hanno acceso la miccia a uno scontro molto più intenso tra le parti.

“Lei è questa, vedete quanto è educata? Tiene il putrido dentro, ha finto di fare l’amica con me ma è interessata solo a Lorenzo. Non gliene frega niente di Javier, di Zeudi. Vuole Lorenzo. Per questo ha avuto quella reazione quando lui l’ha nominata“, ha continuato Shaila Gatta in riferimento alla nomination precedente. Dalla sua Helena le ha dato della “volgare”, per poi sbottare furiosamente: “Ho voglia di aggredirti, sei una schifosa, putt**a!“.

Chiusa la serata, mentre Shaila Gatta continuava a sfogarsi duramente contro Helena Prestes, dall’altra è successo di tutto. La modella è corsa immediatamente in camera e ha iniziato a urlare, ferita dalle parole sentite poco prima, minacciando di voler lasciare il gioco perché stufa di essere continuamente attaccata. Dietro di lei sono corsi subito Eva Grimaldi, Luca Calvani e Stefania Orlando, che hanno cercato di calmarla.

Stefania ad Helena: non dare questa soddisfazione

Helena: io do questa soddisfazione, perchè non vedo l'ora di mandarli a FANCULOO davanti a tutti



Pure noi, pure NOI, PURE NOI #grandefratello pic.twitter.com/370toLxH2h — mullon3 (@mullon34) December 31, 2024

Ma a far scattare la molla a Helena Prestes è stato piuttosto il fatto che Shaila Gatta e altri concorrenti abbiano insinuato il dubbio sui suoi sentimenti per Zeudi Di Palma, invalidandoli quasi e pensando si tratti di gioco e strategia.

yo sé que es serio chicas pero… está enamorada, la hemos perdido #zelena pic.twitter.com/OX3dxgBvAx — kelss (@acquaintex) December 31, 2024

“Portami o altrimenti divento aggressiva”, ha detto Helena Prestes a Luca Calvani che l’ha portata poi in confessionale.

lei sta reagendo così perché ha trovato una vera connessione sta provando sentimenti forti ed ha paura si sente vulnerabile e sentirsi dire che sta fingendo sminuendo il rapporto con zeudi la sta distruggendo per favore luca pensaci tu #zelena

pic.twitter.com/P2l7fSIAcp — (@lunaur3um) December 31, 2024

Sbattendo la porta poi Helena Prestes è sbottata di nuovo…..

In confessionale Helena Prestes ha trascorso parecchio tempo, tanto che poi abbiamo visto uscire di corsa Luca per prendere dell’acqua e un bicchiere e tornare dentro. Lui stesso ha poi confidato: “Quando eravamo lì pensavo uscisse”.

Una situazione davvero tesa nella Casa. Ma ci si augura che oggi, si possa provare a chiarire la situazione in modo più pacifico.