Nottata di fuoco al Grande Fratello. C’è stata una rissa tra concorrenti: “Le sta mettendo le mani addosso”.

L’accesa lite al Grande Fratello

Una nottata di fuoco nella Casa del Grande Fratello, tra liti furiose durante la puntata, nel nero pubblicitario e nel post serata. È accaduto di tutto. Oltre alle accuse di Shaila Gatta a Helena Prestes e viceversa, sui social si sta parlando anche di un altro argomento che vedrebbe protagonista Ilaria Galassi e la modella brasiliana.

All’origine dello scontro al Grande Fratello le parole di Helena Prestes durante le nomination. Nel dire che nominava Ilaria Galassi infatti ha detto: “E poi non mi è piaciuto come ti sei rivolta a Maria, a Beatrice e le cose private che hai chiesto ai tuoi figli“. In questo caso la gieffina faceva riferimento al momento in cui la Galassi ha ricevuto la sorpresa da suo figlio e ha chiesto: “Papà è bravo? C’ha un’altra tuo padre? Hai visto un’altra? Nessuna amichetta“.

Dopo la puntata del Grande Fratello, Ilaria Galassi si è sfogata con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi: “A me sta cosa dei miei figli mi è rimasta qui! E sapete perché non le chiedo spiegazioni? Perché se mi risponde male, siccome si parla dei miei figli, io la apro! Di me può dire quello che vuole, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro“.

Spolverato e la Morlacchi hanno suggerito alla coinquilina del Grande Fratello di parlare con Helena e che ci sarebbero stati loro, ma di non dire certe parole. Poi sempre Ilaria Galassi si è avvicinata a Zeudi Di Palma, suggerendole di mettere in guardia la sua amica Helena Prestes, come si può sentire nel video.

Dopo mesi di offese Helena sbotta (sbagliando) e fate i pazzi ..

Questa (Ilaria) che già ha minacciato diverse volte helena, addirittura dice “la apro in due”

“Deve stare molto attenta”

Lo vogliamo commentare? #grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/tNvRIZk1Vi — (@mareluna2022) December 31, 2024

A un certo punto, mentre le telecamere del Grande Fratello inquadravano Stefania Orlando e Chiara Cainelli in chiacchiera, Ilaria Galassi ha deciso di affrontare Helena Prestes. Si sono sentite delle urla e Chiara ha gridato: “Oddio no le sta mettendo le mani addosso raga!”. Da lì si le due inquiline, insieme a Bernardo Cherubini sono scappate in camera…

ILARIA HA MESSO LE MANI ADDOSSO A HELENA



CHE SCHIFO CHE SCHIFO CHE SCHIFO pic.twitter.com/alMgX9iMBh — (@sonoinfastidita) December 31, 2024

Da quel momento è scoppiato il caos al Grande Fratello. Su Mediaset Extra abbiamo sentito la voce di Ilaria Galassi dire: “Tu non li devi nominare i miei figli che ti apro e ti spacco la faccia!”. Helena Prestes tra le urla ha risposto: “Tu non mi devi toccare”. Ma non si capisce rivolto a chi. Una delle autrici del GF ha richiamato la Galassi: “Ilaria! In confessionale, subito!“.

Cosa è successo al GF

La regia del Grande Fratello ha tolto l’audio e inquadrato il giardino. Ne è nata una lunghissima censura. Più tardi le telecamere si sono spostate altrove. Fino a che non abbiamo visto Helena Prestes in stanza da letto e Zeudi Di Palma dire di essersi molto spaventata, tra le lacrime.

Un’ora più tardi al Grande Fratello, Javier Martinez ha detto a Shaila Gatta: “Quando son arrivato da Helena… mi è anche mezza venuta addosso Ilaria… mentre è stata portata via“. Discorso ripreso poi in sala anche da Amanda Lecciso negli ultimi minuti del video sottostante.

Un ultimo dell’anno piuttosto acceso nella Casa del Grande Fratello. Vedremo se Ilaria Galassi ed Helena Prestes riusciranno a chiarire. Noi ovviamente non sappiamo cosa sia effettivamente accaduto.C’è stata una lunghissima censura. Ci limitiamo a riportare le dichiarazioni dei concorrenti, in attesa di delucidazioni chiare sulla faccenda.