Gilles Rocca: "Non ho baciato Francesca perché…"

È stato un grande protagonista de L’Isola dei Famosi, ma ha preferito fare ritorno a casa dalla sua amata Miriam e dai suoi affetti. Parliamo di Gilles Rocca, considerato fin da subito un leader all’interno del gruppo dei naufraghi. Ben presto però l’attore ha sentito nostalgia di casa. Eliminato dal gioco, infatti, ha preferito non continuare l’avventura a Playa Imboscada con Beatrice Marchetti.

In esclusiva a Novella 2000, Gilles Rocca ha spiegato cosa l’ha spinto a dire ‘No, grazie’. E pare non si sia trattato solo della fame. Ecco quanto ha raccontato ad Armando Sanchez: «(..) La cosa che mi ha messo più a dura prova è stata l’immagine negativa che per colpa di diverse menzogne stava uscendo fuori. Per questo ho deciso di lasciare il reality». Questo perché a suo dire è uscita una diversa immagine di lui, che non lo rappresenta. Tanto che se in futuro dovessero chiedergli di fare un reality, ha ammesso che probabilmente la sua risposta sarà negativa.

Di Gilles Rocca si è tanto parlato anche del bacio negato a Francesca Lodo. Il naufrago ha rifiutato di fare con lei la prova in apnea e questo ha portato ad entrambi a perdere il premio ricompensa (un piatto di pasta). In quella circostanza Gilles ha diviso il web, sebbene lui si sia più volte spiegato. Di questo è tornato a parlarne tra le colonne del nostro settimanale, rivelano il perché di questo rifiuto:

«Sono abituato a baciare attrici per lavoro, e non è certo un bacio a stampo che mi spaventa. Il mio rifiuto è stata una presa di posizione perché non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo “oh quanta passione” o cose del genere. Come ho potuto, ho voluto mandare messaggi d’amore alla mia fidanzata, e quella era una buona occasione. Aggiungo anche che Miriam, la mia fidanzata, non è gelosa. Non l’ho fatto esclusivamente perché non avevo voglia di partecipare alla “grande abbuffata”».

E a proposito della fidanzata Miriam Galanti, Gilles Rocca ha spiegato che è una donna molto intelligente ed è felice delle cose che rendono felici anche lui, per poi continuare: «(…) Io ero arrivato alla fine del mio percorso e lei l’ha capito e mi ha sostenuto».

Durante la lunga intervista a Novella 2000, Gilles ha parlato anche del legame con gli altri naufraghi. E non ha risparmiato una stoccata a Tommaso Zorzi…