1 Discussione tra Ilary Blasi e Gilles

A L’Isola dei Famosi non mancano le prove durante la diretta e per questa sera una coppia di concorrenti si è dovuta cimentare con la prova del bacio in apnea. Ilary Blasi ha così invitato Gilles Rocca e Francesca Lodo di apprestarsi a fare questa sfida per avere poi come ricompensa un piatto di pasta.

Qualcosa però non è andata come previsto. Per questo Ilary Blasi ha domandato a Gilles perché facesse cenno di con la mano. Lui ha così spiegato: “Non la faccio Ilary. Perché non ho voglia di farla e la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita”.

Sentite queste parole, Ilary si è sdraiata per terra, come a specificare di non aver troppo gradito la troppa serietà e l’atteggiamento di Gilles Rocca. Anche gli opinionisti e il pubblico in studio ha mormorato. Gilles per difendersi ha ribattuto: “Ragazzi è così, venite voi… mi fa piacere. Mi spiace”.

Ilary Blasi non è riuscita a trattenersi e ha redarguito il concorrente, che ha continuato a restare nelle sue convinzioni: “Dai Gilles, ti prego. È un bacio a stampo. Stiamo giocando. Dai! Ma Miriam non è gelosa”.

Gilles Rocca però non ha voluto saperne. Continua…