Nicolò Figini | 22 Febbraio 2023

La smentita di Gilles Rocca

Negli ultimi giorni Gilles Rocca ha informato i suoi fan della fine della relazione, dopo ben 14 anni d’amore, con la compagna Miriam Galanti. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram in un lungo messaggio pieno di dispiacere: “È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile“.

Di lì a poco si è diffuso un rumor, ovvero quello che avrebbe dato per certo un flirt con la collega Bianca Guaccero. Così la conduttrice sarebbe stata additata, in qualche modo, come la causa scatenante della separazione di Gilles e Miriam. Nessuno sapeva se ci fosse un fondo di verità oppure fosse una notizia campata per aria. A chiarire la situazione è stato proprio Rocca, il quale ha rivelato direttamente a Novella 2000 tutta la verità.

Durante una conversazione con il direttore Roberto Alessi, infatti, ha svelato:

“Il rumor che riguarda me e Bianca Guaccero non è assolutamente vero. Siamo soltanto andati fuori a cena una sera. Con noi erano presenti anche Pierpaolo Pretelli e il gruppo di Tale e Quale. Io e Miriam non ci siamo lasciati per questa ragione. Anche in passato avrei potuto avere dei comportamenti scorretti, ma sono stato sempre fedele. Le storie d’amore sono stupende, purtroppo a volte finiscono. Però non è colpa di una ragazza bravissima, rispettabile e dolcissima come Bianca. Non ho intenzione di finire nel tritacarne dei pettegolezzi inutili“.

In ultimo, Gilles Rocca ha fatto i complimenti a Novella 2000, da sempre in grado di trattare determinati argomenti con grande delicatezza: “È sempre stato molto competente nel trattare quelli che sono i sentimenti delle persone“. Seguiteci per non perdere tanti altri aggiornamenti.