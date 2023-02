NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2023

Il gossip su Gilles Rocca

Nelle ultime ore si sta discutendo a lungo di Gilles Rocca. Nella giornata di ieri infatti il noto attore, con un lungo post pubblicato sui suoi social, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Miriam Galanti, dopo ben 14 anni di vita insieme. Queste le dichiarazioni dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi:

“Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianit. La risposta è una sola. Dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile”.

Tuttavia pochi minuti fa sul web si è fatto largo un gossip che coinvolge proprio l’attore e che sta già facendo discutere. Stando a quanto rivela Pipol Gossip infatti, sembrerebbe che dopo la fine della relazione con Miriam Galanti, Gilles Rocca stia frequentando nientemeno che Bianca Guaccero. Questo quanto si legge sul noto portale:

“Gilles Rocca, proprio ieri, ha scritto un post su Instagram dove annunciava ufficialmente la fine della relazione d’amore con Miriam Galanti, dopo 14 anni insieme. Oggi, alcuni rumor, darebbero per certa l’inizio di una nuova frequentazione tra l’attore e una conduttrice amatissima del piccolo schermo: Bianca Guaccero. I due starebbero insieme in gran segreto”.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi. Non c’è infatti alcuna prova reale che confermerebbe la presunta frequentazione tra Gilles Rocca, che attualmente sta vivendo un momento sentimentale non semplice, e Bianca Guaccero. Tuttavia siamo pronti ad aggiornarvi con tutte le news del caso, qualora ci fossero ulteriori sviluppi.