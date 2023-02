NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli scoppia in lacrime

Momento difficile per Oriana Marzoli. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7 infatti l’influencer ha ricevuto diverse critiche, in particolare dalle opinioniste, per via di quanto accaduto durante la festa di Carnevale. In queste ore così la Vippona ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime, sfogandosi con Daniele Dal Moro, con cui in questi giorni c’è stato un importante avvicinamento. Queste le dichiarazioni della Marzoli:

“È tutto, sono solo cose brutte. Mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona, anche sentire Orietta che dice che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare, ma come ti permetti? Quando io ci sono stata sempre per lui. È tutto”.

A quel punto a intervenire prontamente è stato Daniele Dal Moro, che ha cercato di consolare Oriana Marzoli, affermando:

“Nessuno ti ha detto che sei un’ubriacona. Ascolta me. Ti hanno detto che fai casino quando bevi. Siamo in un programma televisivo, gli opinionisti lo sai come fanno. L’hanno fatto tante volte anche con me. Non ti sto dicendo di far finta di niente, lo so che ci resti male, però non dargli più peso di quello che ha. Tante volte ti hanno detto belle cose”.

“anche sentire Orietta dire che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare quando io ci sono stata sempre per lui…”

A ME SI SPEZZA IL CUORE VEDERLA COSÌ NON ĆÈ MAI UNA PERSONA CHE HA UNA BELLA PAROLA PER LEI IN QUELLO STUDIO 💔#oriele

pic.twitter.com/4bpZcMvmre — Ari 🧃 (@sonoary) February 22, 2023

In queste ore nel mentre è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che coinvolge proprio Oriana Marzoli. A rompere il silenzio è stato lo staff di Nikita Pelizon, che nel corso di un’intervista ha fatto sapere di aver inviato una diffida non solo all’influencer, ma anche a Luca Onestini. I due Vipponi infatti nel corso delle ultime settimane si sono schierati spesso contro la modella, e adesso i suoi collaboratori hanno deciso di intervenire. Ma cosa accadrà quando Oriana e Luca verranno a conoscenza della diffida? Lo scopriremo probabilmente domani nel corso della nuova diretta.