Gina Lollobrigida si candida in politica

Come si apprende da Repubblica, Latina Oggi e da Ultim’ora.net, Gina Lollobrigida torna a far politica. Dopo aver festeggiato, appena lo scorso mese (precisamente il 4 luglio), i suoi 95 anni, l’attrice ha voluto tentare, ancora una volta, di mettersi in gioco. Stavolta però non al cinema con un nuovo film, ma in un ambito totalmente differente a lei però conosciuto. L’amata icona del cinema italiano, come si apprende, sarà infatti capolista del collegio uninominale del Senato a Latina.

In base a quanto riferito Gina Lollobrigida farà parte del partito Italia sovrana e popolare, lista che vede il supporto di Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia. A darne questa notizia è stato Emanuele Dessì, ex politico del Movimento 5 Stelle e oggi esponente del Partito comunista.

Per Gina Lollobrigida, però, non si tratta di certo di un esordio. Si tratta di un ambiente e situazione a lei non del tutto nuova. Ebbene sì, perché l’attrice amatissima anche a Hollywood non è la prima volta che tenta la sua candidatura. La prima volta risale nel 1999, quando faceva parte della lista dei Democratici per le elezioni Europee. In quell’occasione, però, non venne eletta. Adesso però sembra che, grazie al supporto di persone a lei vicine, si sia convinta a provarci un’altra volta.

La notizia della presenza di Gina Lollobrigida in politica ha fatto immediatamente il giro del web e in tanti stanno commentando questo annuncio sui social, da Facebook a Twitter e non solo. A 95 anni la Lollo (così soprannominata) dopo una straordinaria carriera nel cinema, vuole mettere a segno un altro importante traguardo. Vedremo come andrà questa volta e se sarà più fortunata rispetto agli esiti del passato.

