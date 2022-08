GF Vip 7: ci sarà Ginevra Lamborghini?

Il GF Vip 7 tornerà sul piccolo schermo a partire dal 19 settembre 2022. E le notizie sui papabili vipponi sembrano essere tante. Tra loro spunta ancora una volta, e con insistenza, il nome di Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra. Se in passato pare non sia stato trovato un accordo, stavolta ci sarebbero delle buone possibilità di vederla varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Almeno stando ai gossip.

Anche se la situazione al momento non è per nulla certa e sono tanti i volti noti in lizza, considerando che il GF Vip 7 ha ufficializzato il solo Giovanni Ciacci, continuano a emergere pettegolezzi che riguardano la sorella dell’artista di Pistolero. Pare che nell’ambiente giri la voce che Ginevra Lamborghini sia molto vicina a essere una concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Una fonte anonima sostiene infatti che Ginevra Lamborghini avrebbe confermato con certezza la sua partecipazione al programma, in onda tra alcune settimane su Canale 5. Si tratta chiaramente di un rumor, ma l’indiscrezione comunque continua a prendere piede ed essere sempre più insistente con il trascorrere dei giorni.

Insomma, non si tratta di certo di un nome nuovo ai giornali e siti di cronaca rosa. Già a luglio, infatti, dopo un indizio lanciato da Alfonso Signorini, si è arrivati proprio a lei. Ricordiamo che il conduttore aveva pubblicato la foto di un anello molto vistoso. Inizialmente si pensava appartenesse ad Andrea Iannone, ma il centauro ha categoricamente smentito la notizia. Poco dopo Whoopsee ha informato come in realtà l’oggetto in questione appartenesse a Ginevra Lamborghini, con tanto di prova fotografica.

C’è da precisare che Ginevra Lamborghini, a differenza di altri papabili concorrenti del GF Vip 7, non si è esposta a riguardo e non ha mai confermato la sua partecipazione. Dunque nel caso volesse dire la sua e sbilanciarsi, Novella2000.it è a disposizione per confermare o smentire i rumor sul suo conto.

