Molti fan del GF Vip speravano che Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese potessero creare una bellissima storia d’amore. Anche Cristina Quaranta aveva rivelato al gieffino che sarebbero stati molto bene insieme se la Lamborghini non fosse stata squalificata. La vippona, però, ha detto fin dall’inizio di essere fidanzata fuori dalla Casa e tra loro sarebbe potuto esserci solamente un’amicizia. Inoltre Spinalbese ha spiegato perché non avrebbero mai potuto fidanzarsi:

No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio. Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo… Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito subito ho avuto un maniera tranquilla di avvicinarmi, senza nessun problema, perché era una cosa che non volevo io. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso.