1 Il coming out di Ginevra Lamborghini

I vipponi si stanno ambientando nella Casa del GF Vip 7 e si stanno lasciando andare alle prime confidenze. Nella mattinata odierna Ginevra Lamborghini si è ritrovata in cucina a chiacchierare con Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi. Nel corso della chiacchierata l’influencer ha fatto coming out:

“A me piaceva e mi sono lasciata andare, subito. Lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi, in qualche modo. Anche quando ci vedevamo nelle varie serate e partivano dei gran limoni e delle gran palpate, quando poi c’era il momento di concludere no”.

Ha esordito Ginevra Lamborghini, per proseguire ancora: “Lo vuoi o non lo vuoi? Alla fine c’è arrivata dopo un po’ ed è stato molto bello, però credo che abbia mantenuto, secondo me, un po’ di riserbo. Forse sensi di colpa. Innamorata? Non ero innamorata di lei, ma avevamo molta sintonia mentale. Avevamo molta chimica e intesa, forte. Ma poi ho capito che lei aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non rendere la storia tossica. Sapevo che sarebbe andata a schifio. Non ci sentiamo più, purtroppo, ma se ci vediamo ora è tranquilla”.

Ma non è l’unica relazione avuta da Ginevra Lamborghini con una donna. La gieffina ha anche detto di essere molto attratta dal sesso femminile e come non resti indifferente dinanzi a una donna: “Poi ho avuto un’altra cosa con un’altra ragazza, molto più leggera come cosa e con lei ho molto più sperimentato anche con serenità. E devo dire la verità. A me piacciono davvero le donne. Quando vado in palestra guardo il corpo di una donna…“. Se però dovesse etichettarsi in qualche modo, ha detto di essere ‘sapiosessuale’, ovvero è attratta da una persona principalmente per la sua mente.

Qui di seguito alcuni video dove Ginevra Lamborghini racconta del suo coming out…

Bello che Ginevra parli molto liberamente dei suoi gusti sessuali#gfvip pic.twitter.com/w4VnTRPFPm — MA QUAL DIETA (@maqualdietaa) September 22, 2022

BUONGIORNO SOLO A GINEVRA A CUI PIACCIONO DAVVERO LE DONNE#gfvippic.twitter.com/nj75C7tvJH — Roberta 🍷☀️ (@roberta5995) September 22, 2022

(QUI IL VIDEO COMPLETO) Ginevra Lamborghini ha così rivelato un’altra parte della sua vita privata, facendosi conoscere dagli altri vipponi. Nei giorni scorsi ha parlato anche della lite con la sorella Elettra Lamborghini…