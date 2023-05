NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Il post di Ginevra Lamborghini non passa inosservato

In questi giorni è arrivata un grande sorpresa per tutti i fan di Ginevra Lamborghini. L’x Vippona del Grande Fratello Vip 7 infatti ha annunciato che farà parte del cast della celebre soap opera Beautiful. Attualmente le riprese si stanno svolgendo a Roma, e per l’occasione sono stati scelti due volti italiani per apparire nelle prossime puntate della fiction. Oltre a Ginevra infatti in Beautiful ci sarà anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso. Ma quale ruolo interpreterà la Lamborghini? Stando a quanto riporta THR, pare che l’ex Vippona vestirà i panni della pr internazionale della Forrester Creation. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore infatti proprio Ginevra ha postato sui suoi social alcune foto in compagnia del cast di Beautiful. Nelle immagini vediamo la Lamborghini al fianco dei celebri protagonisti della soap opera, da Brooke, a Ridge, a Taylor. Attualmente non è chiaro quando andrà in onda in Italia la puntata con l’ex Vippona, ma di certo bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Nel mentre di recente Ginevra Lamborghini, nel corso di un’intervista per Casa Chi, ha parlato del suo attuale rapporto con Antonino Spinalbese. Come sappiamo le cose tra i due dopo la fine del reality non sono andate come sperato. Ma come va oggi tra loro? Ecco cosa ha raccontato Ginevra:

“Per me è sempre stata una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Abbiamo cominciato questa ‘amicizia’, poi dopo… io sono una persona che se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Mi mantengo aperta e morbida nel classico ‘vediamo come va’ io lascio passare tutto, capito? […] Ci tengo anche a dire che è sbagliato attaccare lui perché non ha fatto niente. Si tratta di scelte. Non mi sento sedotta e abbandonata come pensa qualcuno. Siamo in buoni rapporti anche se non ci sentiamo. Ma comunque chi lo sa. Mi lascio sempre molto aperta io”.