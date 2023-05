NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Uomini e donne

Ida Platano rompe il silenzio

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato Uomini e Donne, dando il via ufficialmente alla loro storia d’amore. Ancora oggi tutto sembrerebbe procedere a gonfie vele per la coppia, nonostante i numerosi gossip che spesso travolgono i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Nel corso delle settimane infatti Ida e Alessandro sono stati accusati più volte di aver inscenato il loro amore, e solo in questi giorni è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa di tratta. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno postato una segnalazione ricevuta da un’utente, nel quale si legge che la ragazza in questione avrebbe ricevuto un invito a uscire da parte di un ex Cavaliere del programma.

A quel punto i più hanno ipotizzato che si parlasse proprio di Vicinanza, che è stato così accusato di aver tradito la Platano. La coppia nel mentre non è mai intervenuta per smentire le dicerie, almeno fino a qualche ora fa. L’ex Dama infatti ha postato sui suoi profili una foto insieme al suo compagno, mettendo così a tacere i gossip. Ma non solo.

Ida Platano infatti ha anche deciso di rompere il silenzio, con una storia che sembrerebbe ufficialmente smentire i presunti tradimenti di Alessandro Vicinanza. L’ex protagonista di Uomini e Donne infatti ha affermato: “Quando uno vede delle cose allora può parlare. Ma se uno non vede niente e chiacchiera a vanvera sono problemi di altri e non miei”.

Pare dunque che Ida abbia ufficialmente smentito i gossip sul conto di Alessandro. La coppia sembrerebbe essere ancora unita e innamorata, e tutto starebbe procedendo a meraviglia, nonostante le malelingue. Alla Platano e a Vicinanza quindi va il nostro più grande in bocca al lupo.