Ginevra entra in studio in lacrime, parole di conforto da Signorini e le opinioniste

Ginevra Lamborghini in lacrime in studio

Dopo essere stata squalificata, come preannunciato da Alfonso Signorini, Ginevra Lamborghini è arrivata in studio dov’è stata accolta dal conduttore e dalle opinioniste. L’arrivo dell’ormai ex concorrente è stata molto forte. Infatti all’inizio non voleva nemmeno camminare lungo la passerella e si sentivano i singhiozzi.

Su incoraggiamento dello stesso Signorini, che l’ha anche accompagnata e le ha dato appoggio morale e fisico, Ginevra ha camminato lentamente lungo la passerella centrale dello studio. E continuando a piangere. La vippona si è mostrata palesemente intimorita del giudizio del pubblico e quindi ha avuto anche difficoltà all’inizio a parlare.

Alfonso ha cercato di tranquillizzarla spiegandole che non verrà certo messa in croce adesso, anche perché si è resa conto di quello che ha detto. Infatti ha chiesto immediatamente scusa. E anche la reazione attuale ne è la dimostrazione.

Anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno avuto parole di conforto verso Ginevra Lamborghini spiegandole che la cosa importante è aver capito il proprio errore e aver chiesto scusa. Successivamente il conduttore ha accompagnato l’ex concorrente dietro le quinte continuando a darle supporto.

Potete rivedere tutto questo momento e anche gli altri, nonché la diretta, sul sito del Grande Fratello.

