Ginevra Lamborghini ufficialmente squalificata dal GF Vip

Squalifica per Ginevra Lamborghini

A seguito di quanto accaduto a Marco Bellavia, Alfonso Signorini ha iniziato la puntata del GF Vip parlando proprio di tutto quello che è successo. E il conduttore ha annunciato anche gravi provvedimenti nei confronti dei vipponi. Tra coloro che hanno usato parole davvero grosse e ledevoli ci sono stati Giovanni Ciacci, Gegia e Ginevra Lamborghini.

Riguardo quest’ultima, la frase incriminata è stata quando, parlando con Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta, ha fatto un’accusa a Bellavia. E ha detto una frase davvero grave. In pratica la Lamborghini ha detto di essere stata toccata da Marco, quindi di essersi sentita invasa della sua intimità. Successivamente, come si è visto nella clip a inizio puntata, ha esplicitamente detto su Bellavia: “Si merita di essere bullizzato”.

Alfonso Signorini ha quindi chiamato in confessionale Ginevra per parlare di nuovo di quella frase. Lei, come già aveva detto priama, si è nuovamente scusata. E ha riferito che, dopo l’uscita di Marco, si è resa conto dell’errore fatto. Ma la frase “merita di essere bullizato” è davvero troppo grave. Passa un messaggio sbagliato. Nel mondo è pieno di persone che si sono tolte la vita per il bullismo. Per questo motivo il Grande Fratello ha deciso di squalificare Ginevra Lamborghini.

Ginevra, Grande Fratello ha deciso che sei ufficialmente squalificata dal gioco. #GFVIP pic.twitter.com/VZzA8Hirsk — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

Quanbdo è rientrata in casa, la vippona ha riferito agli altri cosa le era stato detto. E successivamente è scoppiata a piangere, circondata dall’abbraccio di tutti.

Questo è solo il primo dei vari provvedimenti che il GF ha deciso per i concorrenti a seguito della vincenda di Marco Bellavia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.