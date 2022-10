Giovanni Ciacci lascia il GF Vip 7

È ufficiale: Giovanni Ciacci è stato eliminato dal GF Vip 7 per volere del pubblico. Dopo la bufera mediatica scaturita dal caso Marco Bellavia, gli autori hanno infatti deciso di prendere drastici provvedimenti, ed è così arrivata la squalifica per Ginevra Lamborghini. Tuttavia la sorella di Elettra non è stata l’unica a essere presa di mira dal web e a ricevere una punizione. Diversi Vipponi infatti, tra cui lo stesso Giovanni, hanno speso durissime parole nei confronti di Marco, e in molti hanno chiesto provvedimenti.

La produzione ha così deciso di mandare al televoto flash i concorrenti che più di tutti hanno pronunciato parole gravissime verso Bellavia. A finire in nomination sono così stati, oltre a Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Gegia. A stabilire le sorti dei 4 Vipponi è stato proprio il pubblico, che ha deciso chi dovesse lasciare immediatamente la casa. Ma cosa è accaduto dunque?

A essere eliminato dal GF Vip è stato così Giovanni Ciacci, che ha ottenuto il 3% dei voti. La più votata è stata invece Patrizia Rossetti, che è stata salvata con l’80% dei voti. A seguire Elenoire Ferruzzi, con il 13% dei voti, e Gegia, con il 4% dei voti. L’opinionista ha così lasciato la casa dopo Ginevra Lamborghini.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa è Giovanni. #GFVIP pic.twitter.com/tBplzDWb1R — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

Dopo soltanto 11 giorni termina così l’avventura di Giovanni al GF Vip 7.

