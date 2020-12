1 Dopo che Alfonso Signorini ha svelato perché Ginevra Lamborghini non sarà al GF Vip, la cantante punge il conduttore e racconta la sua verità

Da settimane si parla dell’arrivo di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 5. Sembrava che la cantante stesse per varcare finalmente la porta rossa, tuttavia però qualche giorno fa è arrivata una comunicazione ufficiale: la sorella di Elettra non farà parte del reality. A quel punto ad intervenire è stato lo stesso Alfonso Signorini, che ha raccontato di alcune pretese che Ginevra avrebbe avuto. L’artista avrebbe infatti chiesto che in casa non si parlasse né di sua sorella e né della sua famiglia! Queste le dichiarazioni del conduttore in merito:

“Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono. È una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello. (…) Non c’è perché in realtà lei pretendeva a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace!”.

Tuttavia adesso a dire la sua è la stessa Ginevra Lamborghini, che ha voluto svelare la sua verità, pungendo però Alfonso Signorini. Si evince infatti dalle parole della cantante che la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 non sia mai stata ufficializzata del tutto, e che dunque certe “pretese” non siano mai state richieste. Queste le parole della cantante sui social:

“Mi stupisce sentir parlare di mie “presunte pretese” ma mi stupisce ancora di più la lacuna di professionalità perché nel mio piccolo mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti. Parlare di me liberi da “presunta pretesa” beh lo state già facendo…peccato per le scivolate di cattivo gusto”.

Alfonso Signorini replicherà alle dichiarazioni di Ginevra Lamborghini? Nel mentre qualche ora fa il conduttore ha fatto anche chiarezza sul rapporto tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini. Rivediamo le sue parole.