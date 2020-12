1 Alfonso Signorini svela che il motivo per cui Ginevra Lamborghini non sarà al Grande Fratello Vip 5 riguarda sua sorella Elettra e la sua famiglia

Era attesissimo l’arrivo di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 5. La cantante era stata annunciata dal settimanale Chi e tra soli pochi giorni avrebbe dovuto varcare la porta rossa, dando il via a questa nuova avventura. Tuttavia qualche ora fa è arrivata la doccia fredda. Ginevra infatti non sarà una concorrente del reality, e a svelare per primo la notizia è stato Giornalettismo, sul quale si legge:

“Secondo le nostre fonti, a Giornalettismo è arrivata la conferma che la stessa Ginevra ha giurato e promesso alla sua famiglia che non parteciperà al GF Vip. Che cosa è successo da quando Ginevra è stata annunciata ad oggi? Come mai è saltata al momento la sua partecipazione? Perché questo passo indietro?”.

Naturalmente in molti si sono chiesti cosa sia accaduto e perché Ginevra Lamborghini non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5. Adesso però a svelare il vero motivo ci ha pensato Alfonso Signorini, che nel corso dell’ultima puntata del GFVip Party ha fatto chiarezza sulla situazione. Stando alle parole del conduttore, riportate da Isa&Chia, pare che Ginevra abbia chiesto, a livello contrattuale, che in casa non si parlasse né di sua sorella Elettra, con la quale i rapporti sono tesi, né della sua famiglia:

“Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono. È una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello. (…) Non c’è perché in realtà lei pretendeva a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace!”.

Ma non è tutto. Scopriamo che altro aggiunge Alfonso Signorini in merito alla richiesta di Ginevra Lamborghini.