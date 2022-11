UFFICIALE: Ginevra Lamborghini torna nella Casa del Grande Fratello dopo la squalifica

NEWS

Debora Parigi | 28 Novembre 2022

GF Vip 7

Il ritorno di Ginevra Lamborghini al GF Vip

Più di un mese fa Ginevra Lamborghini è stata eliminata dal GF Vip 7 a seguito di quanto accaduto con Marco Bellavia. Lei infatti accusò il vippone di aver allungato le mani con lei e che quindi si meritava di essere bullizzato. Fu una puntata molto tosta che vide non solo la squalifica della sorella di Elettra (entrata in studio in lacrime e con un attacco di panico), ma anche l’eliminazione di Giovanni Ciacci con un televoto del pubblico, sempre per il comportamento nei confronti di Bellavia.

Comunque in tutte queste settimane Ginevra è stata ospite in studio a osservare e commentare tutto quello che succeda nella Casa. Ma la scorsa settimana non era presente. Cosa le era successo? Niente di grave a quanto pare perché la notizia di oggi spiega la sua assenza della volta precedente. Come rivela la pagina Instagram The Pipol TV, questa sera Ginevra farà il suo ritorno in Casa.

Ciò che sappiamo con ufficialità è che il ritorno è dovuto ad un confronto con Antonino Spinalbese. I due all’inizio di questa edizione del reality si erano un po’ avvicinati. Lui sembrava molto interessato, mentre lei non era totalmente convinta. Sembrava anche infatti che fuori avesse una relazione. Comunque avevano instaurato un bel rapporto e dopo la squalifica lei ha continuato a portare avanti la coppia Gintonic, come i fan chiamano. Ma con l’ingresso di Oriana Marzoli è cambiato molto.

Insomma, Ginevra Lamborghini stasera al GF Vip 7 avrà questo confronto con Antonino, ma pare che non finisca qui. Sempre su Pipol TV leggiamo che “potrebbe succedere qualcosa di imprevedibile. Per Ginevra potrebbe essere una serata all’insegna delle emozioni”. Di cosa si tratta? Per ora è un mistero, ma già da oggi pomeriggio girava voce che lei sarebbe tornata nella Casa per rimanerci una settimana e che sarebbe stato il pubblico a decidere se riammetterla definitivamente. Sarà così?

Non ci resta che aspettare la puntata del Grande Fratello di stasera per scorprire cosa accadrà.