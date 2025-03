Giorgia si è esibita sulle note de La cura per me ad Amici 24 e ha fatto commuovere Emanuel Lo e Antonia. Il video

Giorgia è stata ospite e giudice della gara di canto ad Amici 24. Sempre in studio si è poi esibita sulle note del suo nuovo successo sanremese “La cura per me“. Ecco il video in cui Antonia ed Emanuel Lo si commuovono.

Giorgia fa commuovere Antonia ed Emanuel

Dopo che la puntata si è aperta con l’assegnazione della maglia per il Serale a Raffaella, Maria De Filippi ha dato il via alla gara di canto. Prima di tutto ha fatto vedere a tutti il video della giudice e ha fatto entrare in studio Giorgia, che è stata acclamata dal pubblico lì presente con una standing ovation.

La conduttrice, alla fine della gara, l’ha fatta esibire con “La cura per me” e ha riscosso anche in questo caso un enorme successo. Il brano presentato al Festival di Sanremo 2025 per la prima volta sta superando ogni record ed è amatissimo in tutta Italia. La stessa De Filippi le ha fatto i complimenti: “Davvero, lo penso davvero“.

Nel video qui sopra possiamo vedere la performance intera di Giorgia. La regia inquadra anche, per alcuni momenti il compagno Emanuel Lo e la concorrente Antonia. Entrambi sono visibilmente commossi, soprattutto l’allieva di canto è in preda alle lacrime che non riesce a trattenere.

Probabilmente, tutto l’insieme, la felicità di vedere Giorgia davanti a lei che canta circondata dal corpo di ballo ha fatto scattare qualcosa in lei. Voi che cosa ne pensate del brano e dell’esibizione ad Amici 24?