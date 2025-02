Giorgia torna a Sanremo 2025 con La cura per me

Giorgia torna al Festival di Sanremo 2025 con la canzone La cura per me: ecco il testo e significato del brano.

La cura per me testo canzone Giorgia

Un ritorno straordinario per Giorgia al Festival di Sanremo. Lei è la ciliegina sulla torta di questa edizione.

Il testo della canzone di Giorgia, dal titolo La cura per me, vanta la firma non solo dell’artista a cui si aggiunge R. Fabbriconi (Blanco) e M. Zocca. Ecco un piccolo stralcio del pezzo:

“Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura”

Questo un piccolo pezzetto della canzone di Giorgia.

Significato La cura per me di Giorgia

«Questo brano racconta alla perfezione i sentimenti di una donna. Il punto forte? L’incrocio di melodia e parole è commovente, come il significato. Si parla di un sentimento che ti lega alle persone, che siano fidanzati, genitori o amici. E questo sentimento evolve con il procedere del brano, cresce ed esplode quando arrivo alla parola “paura”. Lì ho dovuto “fare le mie cose”, nel senso che ho aggiunto il mio tocco, dato da oltre 30 anni di esperienza. Il risultato è un testo che narra un processo di crescita interiore».

Le parole di Giorgia prima di Sanremo 2025

Non solo su RaiPlay ma anche su TV Sorrisi e Canzoni Giorgia con La cura per me ha espresso la sua gioia per il ritorno al Festival.

L’artista ha svelato: «Lavorare con lui è stata una bella sorpresa, è un ragazzo profondo, estremamente sensibile, conoscitore delle parole e della musica».

Tra gli artisti che è contenta di avere in gara a Sanremo 2025, Giorgia ha dichiarato: «Elodie, con cui non smetto di fare battute, Serena Brancale che è bravissima, la Franceschina (Michielin, ndr) e le ragazze, Rose Villain e Joan Thiele».

I Big a Sanremo 2025

Quest’anno i Big di Sanremo 2025 sono nel dettaglio:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Mentre tra gli altri partecipanti abbiamo ancora: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Nell’elenco non compare Emis Killa perché si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Non solo i Big della musica a Sanremo 2025, ecco chi sono i partecipanti delle Nuove Proposte: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.