Ieri sera, nel corso della finale di X Factor, Giorgia e Gigi D’Alessio hanno incantato Piazza del Plebiscito con un emozionante duetto sulle note di Napule è, celebre brano di Pino Daniele.

Giorgia e Gigi D’Alessio incantano Napoli

Sono stati mesi importanti questi per Giorgia. Quest’anno infatti, per la prima volta nella sua carriera, la celebre e amata cantante è arrivata a X Factor in qualità di conduttrice della nuova edizione del talent show in onda su Sky. La Todrani è così riuscita a convincere fin da subito tutto il pubblico, facendo un lavoro impeccabile.

Ieri sera nel mentre, da Piazza del Plebiscito a Napoli, si è tenuta la finale del programma, durante la quale non sono mancate le emozioni. A vincere la trasmissione è stata Mimì, che ha fatto breccia nel cuore di tutti i fan del talent show. Nel corso della serata tuttavia è accaduto qualcosa che ha commosso tutti i telespettatori e che coinvolge proprio la conduttrice. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso della finale di X Factor, Giorgia ha duettato con Gigi D’Alessio, ospite speciale della serata. I due artisti hanno così emozionato il pubblico con un bellissimo omaggio a Pino Daniele, interpretando l’iconica Napule è. Il video del momento naturalmente ha fatto in breve il giro del web e ha lasciato tutti senza parole.

Per la Todrani nel mentre, come sappiamo, gli impegni non sono ancora finiti. Dopo aver portato a termine il lavoro a X Factor, adesso ad attendere la cantante c’è il Festival di Sanremo 2025. L’artista romana è stata infatti annunciata nel cast di Big della prossima edizione della kermesse musicale (che si terrà dall’11 al 15 febbraio) e senza dubbio anche in questo caso ne vedremo di belle. Ma come ci stupirà stavolta? Non resta che attendere per scoprirlo.