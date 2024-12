La vittoria di Mimì a X Factor fa segnare un record storico che non si era mai verificato prima d’ora: ecco di cosa si tratta

Ieri sera si è concluso X Factor e a vincere il talent show in onda su Sky è stata Mimì. La giovane cantante ha fatto così segnare un record storico, che coinvolge anche il Festival di Sanremo e Amici di Maria De Filippi.

Mimì vince X Factor e segna un record

Si è conclusa un’altra edizione di X Factor. Quest’anno il talent show, che per la prima volta è stato condotto da Giorgia, ha ottenuto un ottimo successo e Sky ha così deciso di rinnovare la collaborazione con il programma. Ieri sera nel mentre, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, si è svolta la finale della trasmissione, durante la quale abbiamo assistito a un’emozione dietro l’altra. A vincere è stata così Mimì, che ha conquistato il cuore di tutto il pubblico.

La giovane artista, che in questi mesi è stata seguita passo dopo passo da Manuel Agnelli, fin dal primo momento ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Dopo un lungo percorso, ieri sera la cantante ha trionfato e ha portato a casa il premio.

Quello che però in molti in sanno è che la vittoria di Mimì a X Factor ha fatto segnare un record storico, che coinvolge anche Sanremo e Amici di Maria De Filippi. Ma di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo. Per la prima volta nella storia, sia il Festival della canzone italiana che i talent show di Canale 5 e Sky sono stati vinti da una donna nello stesso anno. Quest’anno infatti a trionfare a Sanremo è stata Angelina Mango. Amici è stato invece vinto da Sarah Toscano.

La vittoria di Mimì dunque fa segnare un importante record che non si era mai verificato prima d’ora. Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a tutte le tre artiste, che hanno dimostrato di essere delle vere eccellenze.