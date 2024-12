Vi state chiedendo chi ha vinto X Factor 2024? Ebbene siete nel posto giusto! A vincere l’edizione è stata Mimì Caruso, del team di Manuel Agnelli. Scopriamo insieme la classifica finale del talent show.

X Factor 2024: chi ha vinto? Vince Mimì

Era la serata delle grandi occasioni e si è ufficialmente conclusa. A X Factor 2024 ha vinto Mimì Caruso, giovane 17enne dal talento cristallino del team di Manuel Agnelli. L’artista ha avuto la meglio su tutti gli altri finalisti facenti parte la squadra di Achille Lauro.

L’edizione di X Factor 2024 che vede come sua vincitrice Mimì Caruso, ha saputo trovare nuova linfa. Questo ha quindi spinto Sky a rinnovare ancora il contratto con il talent. Secondo quanto emerso, peraltro, dovremmo vedere ancora Giorgia, di cui il pubblico ha riscoperto le doti di conduttrice davvero perfetta. Il merito va anche a una preparata e spassosa giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Ma torniamo alla serata. A vincere contro ogni pronostico è stata Mimì. La cantante ha permesso a Manuel Agnelli di trionfare per la prima volta a X Factor, nonostante le tante edizioni alle spalle. Peraltro l’ha fatto contro un agguerritissimo Achille Lauro, che per la prima volta era riuscito a portare un’intera squadra in finale.

Un’altra novità di questa edizione è stata la finale nella calorosissima Piazza del Plebiscito a Napoli, dove è stato realizzato un palco enorme con tantissimi elementi all’avanguardia tra corpo di ballo, costumi, effetti speciali e molto altro. Peraltro per chi non poteva essere lì presente, la finale di X Factor 2024 è stata vista non solo su Sky Uno, ma anche su Now e in chiaro su TV8.

Hanno impreziosito la serata poi artisti del calibro di Robbie Williams e Gigi D’Alessio (che ha anche realizzato un omaggio per l’indimenticabile Pino Daniele). Insomma, una serata davvero perfetta, che ha visto vincere Mimì questa edizione di X Factor 2024.

La vittoria è arrivata a seguito di tre manche: nella prima ogni artista ha scelto un brano che meglio lo rappresentava. Poi nella seconda manche di X Factor 2024 tutti i cantanti hanno interpretato un Best Of e infine nella terza e ultima abbiamo ascoltato i loro inediti.

Tra abbracci e festeggiamenti vari, X Factor 2024 celebra la sua vincitrice Mimì Caruso!

La classifica finale di X Factor

Passiamo ovviamente con il ricordare la classifica finale di X Factor 2024, che ha visto vincere Mimì Caruso. Ma ecco come si sono classificati tutti gli altri concorrenti di questa edizione del talent musicale di Sky Uno.

Con l’edizione vinta, Mimì ha ottenuto un contratto discografico con la Warner dal valore di 300 mila Euro. Così Manuel Agnelli è riuscito a superare i suoi colleghi e portare alla vittoria la sua pupilla, nonostante la concorrenza agguerritissima e un Achille Lauro che ha saputo portare la sua sqaudra al completo in finale.

Congratulazioni a Mimì per la vittoria a X Factor 2024 e a tutti gli altri partecipanti che comunque hanno messo in gioco il loro immenso talento.