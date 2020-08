1 Con un post sui social, Giorgia Lucini ha annunciato di essere incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne è in attesa del suo secondo figlio

Sono passati alcuni anni da quando Giorgia Lucini sedeva sul trono di Uomini e Donne. Da quel momento la blogger ne ha fatta di strada, e ad oggi ha trovato l’amore vero e la felicità, al fianco del suo compagno Federico Loschi. Solo lo scorso anno la coppia ha dato alla luce il suo primo figlio, Riccardo, che ha coronato il sogno d’amore dei due. Come se non bastasse poco fa Giorgia con un post sui social ha annunciato di essere nuovamente incinta e di essere in attesa del suo secondo figlio!

Giorgia Lucini ha postato un dolcissimo video in compagnia del piccolo Riccardo, durante il quale mostra anche il pancione! L’ex tronista ha così dato la lieta notizia a tutti i fan, che immediatamente si sono uniti nel fare i più sinceri auguri alla blogger. Quest’ultima nel mentre ha scritto anche un bellissimo messaggio, dedicato non solo a Riccardo, ma anche al futuro nascituro. Queste le sue dichiarazioni:

“Stavolta erano le 4:30 del mattino, e quando ho letto “Incinta” il mio cuore è esploso. Non vedo l’ora di vedervi insieme giocare, sorridere, anche bisticciare e poi fare pace e abbracciarvi perché non c’è niente di più forte di un legame fraterno. Sarai il fratellino maggiore migliore che possa esistere al mondo. Mentre a te carissimo fagiolino preparati perché il fratellino ti insegnerà ad usare mocio, scope, pezzette lavatrice e lavastoviglie non penserai mica di giocare con le macchinine o con le bambole. Non vediamo l’ora di vederti”.

Non resta che fare tantissimi auguri a Giorgia Lucini e a Federico Loschi per l’arrivo del loro secondo figlio. Qualche giorno fa nel mentre a smentire la presunta gravidanza è stata anche un’altra amata tronista di Uomini e Donne. Rivediamo quello che è accaduto e di chi parliamo.