Pare proprio che tra i fedelissimi fan di Temptation Island ci sia anche Giorgia Meloni! Sì, avete capito bene! La Premier, secondo i ben informati, “non perde una puntata” del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Giorgia Meloni fan di Temptation Island

Non solo impegni istituzionali di rilievo. La Premier Giorgia Meloni sebbene abbia tanto di cui occuparsi vista l’alta carica che ricopre, ha anche delle passioni oltre il lavoro. Un po’ come tutti noi, insomma. Quando ha un momento libero per sé pare essere grande fan dei programmi televisivi. Almeno secondo quanto ripreso da Giuseppe Candela per Dagospia.

Stando a quanto si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino, Giorgia Meloni sarebbe una delle telespettatrici più fedeli del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, ma condotto da Filippo Bisciglia. Pare che addirittura non si perda nemmeno un appuntamento con il reality televisivo di Canale 5:

“Per restare in tema, pochi sanno che la Premier è una telespettatrice fedelissima del programma ‘Temptation Island’, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Meloni, come milioni di italiani, non si perde una puntata”, si legge sul sito.

Insomma, una telespettatrice d’eccezione per Temptation Island!

Non solo la Premier Meloni…

La notizia sicuramente farà felice anche Maria De Filippi che da sempre ha creduto in questo programma, affidato interamente a Filippo Bisciglia e solo per qualche edizione a Simona Ventura e Alessia Marcuzzi.

Pare però che Giorgia Meloni non sia la sola a essere fan dei programmi di Canale 5. Insomma nel momento libero oltre alla politica è bene concedersi un po’ di relax davanti alla TV e seguire cosa offre il palinsesto Mediaset o qualsiasi altra rete si voglia.

Se la Premier Giorgia Meloni pare essere grande fan di Temptation Island, non sarebbe la sola ad apprezzare i programmi di Maria De Filippi. Per esempio anche Matteo Salvini sui suoi social ha svelato di rilassarsi guardando Amici e ne ha fatto anche qualche post a riguardo.

E voi conoscevate queste curiosità?