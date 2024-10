Secondo Dagospia potrebbe non essere escluso un ritorno nella Casa del Grande Fratello. Stando a quanto si legge sul sito si vocifera la possibile partecipazione delle sorelle Selassié, che già sono state protagoniste al GF Vip 6 (e Jessica l’ha persino vinto).

Le sorelle Selassié tornato al Grande Fratello?

Procede il percorso dei concorrenti nella Casa del Grande Fratello. A seguito della notizia su Ila, che ha scoperto di essere incinta e ha dovuto abbandonare il programma, le dinamiche non sembrano mancare. Jessica Morlacchi e tutti gli altri inquilini probabilmente si aspettano che presto possano arrivare nuovi protagonisti ad abitare il loft.

Nella rubrica Pillole di gossip di Ivan Rota, tra le tante notizie sui personaggi del mondo dello spettacolo si parla proprio di questo. Il giornalista ha raccontato infatti che potrebbe esserci un clamoroso ritorno delle sorelle Selassié nella trasmissione di Alfonso Signorini. Chiaramente si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi e non è detto che effettivamente sarà così. Il Grande Fratello dura diversi mesi e può accadere di tutto.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni vs Fedez, è battaglia per l’assegno di mantenimento

Ma leggiamo quanto ripreso dal giornalista: “A volte ritornano: ecco a Milano le sorelle Selassié: le ex gieffine parlavano fitto fitto a una cena di un incontro di lavoro che sarebbe avvenuto il giorno dopo. É forse in ballo il loro ritorno nella casa del Grande Fratello?”

Per adesso resterà solo una semplice domanda a cui non sappiamo dare alcuna risposta. Ricordiamo che Clarissa, Lulù e Jessica hanno partecipato insieme all’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. A un certo punto del percorso, dopo essere state per diverso tempo un unico concorrente, sono state divise. Jessica peraltro è riuscita ad arrivare fino in fondo e vincere il programma.

Per ora il chiacchiericcio resta una semplice suggestione, come appreso da Dagospia, ma chissà non possano esserci novità… e sorprese al Grande Fratello!