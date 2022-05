Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati

Le nozze di Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Sono trascorsi diversi anni da quando Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno dato il via alla loro relazione. Col passare del tempo la coppia è diventata una delle più amate del mondo dello spettacolo, e solo pochi mesi fa per l’ex nuotatore e la conduttrice è arrivata la gioia più grande. Lo scorso settembre è infatti nata Mia, figlia di Filippo e Giorgia, che il prossimo 25 maggio compierà 8 mesi. In queste ore come se non bastasse Magnini e la Palmas sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione.

Come in molti sapranno infatti nella giornata del 14 maggio 2022 Filippo e Giorgia si sono finalmente sposati, dopo i vari slittamenti. Magnini e la Palmas infatti si sarebbero dovuti unire in matrimonio nel 2020, tuttavia a causa del Covid la coppia è stata costretta a rimandare il grande giorno. A un anno di distanza dalla celebrazione del rito civile così la coppia ha deciso di convolare a nozze anche in chiesa. Nella splendida cornice del Lago di Como così l’ex nuotatore e la conduttrice si sono scambiati gli anelli, e poco dopo c’è stato un bellissimo ricevimento, che si è tenuto a Villa Bonomi.

Tra gli invitati al matrimonio di Filippo Magnini e Giorgia Palmas c’erano anche diversi volti del mondo dello spettacolo, tra cui Melissa Satta, Juliana Moreira, Barbara Petrillo, Manuel e Franco Bortuzzo, e tanti altri. I neo sposi nel mentre hanno anche condiviso un primo scatto delle loro nozze. Nell’immagine postata sui social vediamo Filippo e Giorgia mentre si scambiano un tenero bacio, con una didascalia che recita: “Si Amore mio. Per sempre noi. 14-05-2022”.

La redazione di Novella2000.it si unisce nel fare tantissimi auguri a Filippo e a Giorgia per il loro matrimonio.

