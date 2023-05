NEWS

Nicolò Figini | 28 Maggio 2023

Amici 22

Le parole di Angelina Mango sul fidanzato

Dopo essere arrivata al secondo posto ad Amici 22, Angelina Mango si sta godendo il successo con il tour degli instore in varie località italiane. Nel mentre sta anche rilasciando diverse interviste, all’interno delle quali ha parlato per la prima volta del suo fidanzato.

Lui si chiama Antonio e lo ha voluto ringraziare per tutto il sostegno che le ha dato durante il percorso nel talent e anche nella vita quotidiana:

“È la persona che più mi sostiene. È stato importante per me ricevere il suo sostegno, mi ha dato la carica. Lui è la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale.

Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità”.

Il loro rapporto, quindi, va a gonfie vele e questo dovrebbe mettere a tacere tutti i rumo in merito al presunto flirt con Wax ad Amici 22. Come ribadito più volte, infatti, tra lui e Angelina Mango c’è solo una bella amicizia e di questo ne ha parlato proprio il cantante:

“Il nostro è un legame vero, puro e sincero. Alla ragazza le voglio bene ancora adesso perché non si distrugge una roba del genere. Abbiamo vissuto in convissuto in casetta ad Amici. Milioni di persone che ti vedono, hai la certezza che le persone ti guardano ogni settimana.

Una persona che vedi 24 ore su 24. Siete stati tristi, felici e sorridenti. L’hai vista malinconica, magari con dei suoi problemi… E io uguale. Come fai a non dire che hai scoperto una cosa che rimane? Io ho scoperto grazie a lei un bene che prima pensavo di non poter mai provare. E lei ha creato questo in me: la scoperta di un cuore che non avevo mai accarezzato troppo”.

Continuate a seguirci per non perdervi molte altre news.