Accoglienza da vera regina per Giorgia! La cantante durante il party di Radio Italia si è intrattenuta con fan e ha posato per alcune foto. L’artista è stata ripagata da un tributo speciale dai suoi supporter, che hanno cantato per lei “Come saprei”.

La reazione di Giorgia

Il Festival di Sanremo 2025 parte ufficialmente domani, ma gli artisti in gara sono già arrivati e stanno presenziando ad alcuni party, interviste e varie attività nel corso delle giornate. Ieri sera Giorgia e colleghi hanno avuto modo di prendere parte alla festa di Radio Italia. Tanti i presenti, dagli stessi Big in gara, per passare ad alcuni personaggi del web del momento. Insomma una serata tutta da vivere!

LEGGI ANCHE: Gabriele Corsi in lacrime durante Prima Festival per il brano di Cristicchi

Ma la regina della serata è stata senza alcun dubbio Giorgia! La cantante romana è stata accolta da un calore incredibile da parte dei presenti. È stata molto disponibile, come sempre d’altronde, a scambiare quattro chiacchiere con ognuno di loro, scattare selfie e intrattenere un po’ il pubblico. Insomma, la solita e inarrestabile Giorgia!

C’è stato però un momento speciale che ha segnato la serata. Quando la cantante si è intrattenuta a posare per i fotografi in particolare, è stata sorpresa da un’ondata di affetto strepitoso. Felici di poterla rivedere, infatti, molti dei suoi fan (e non) hanno intonato “Come saprei”, brano dell’artista vincitore del Festival di Sanremo nel 1995.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni rivela perché era andata in una clinica ostetrica

Un sorriso enorme si è formato nel viso di Giorgia che, molto emozionata per tutto questo amore, ha applaudito coloro che canticchiavano per lei e ha concluso con un “Bravi”, per poi entrare e godersi per un po’ la serata. Altro bagno di folla si è verificato anche all’uscita, quando più o meno si è verificato lo stesso copione dopo il suo arrivo.

Una cosa è certa: la musica e le mode passano negli anni, ma Giorgia resta!