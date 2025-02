Chiara Ferragni rivela per la prima volta perché qualche settimana fa era andata in una clinica ostetrica

Come qualcuno ricorderà, solo poche settimane fa Chiara Ferragni era stata paparazzata in una clinica ostetrica e si era così iniziato a parlare di una presunta gravidanza. Adesso però l’influencer rivela per la prima volta perché si trovava in ospedale.

Chiara Ferragni fa chiarezza

In queste settimane si è molto parlato della vita privata di Chiara Ferragni. Come forse qualcuno ricorderà, poco più di un mese fa l’imprenditrice digitale era stata beccata nella stessa clinica ostetrica in cui era nata sua figlia Vittoria. A quel punto il gossip è impazzato e in rete si è iniziato a parlare di una presunta gravidanza. In molti hanno infatti ipotizzato che l’influencer fosse in attesa del suo terzo figlio. A quel punto la Ferragni in persona è stata costretta a intervenire.

Con una nota ufficiale inviata agli amici Dagospia, Chiara ha smentito di essere in dolce attesa e ha così dichiarato: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao”. Ma perché allora l’imprenditrice si trovava in ospedale? In queste ore è finalmente arrivata la risposta ufficiale.

Come qualcuno saprà, pochi giorni fa Veronica Ferraro, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. L’ex moglie di Fedez così, che fino a questo momento non poteva rivelare la verità, ha pubblicato un video sui suoi social in cui rivela per la prima volta di essersi recata in clinica proprio per accompagnare la Ferraro. Non è mancato anche il commento della Ferragni. L’influencer ha infatti affermato: “Quando accompagnai la mia migliore amica in clinica e tutti dissero che ero io ad essere incinta”.

Ancora una volta dunque Chiara ha messo a tacere i gossip sul suo conto e a oggi si gode questo nuovo capitolo della sua vita.