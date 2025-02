Durante la puntata di Prima Festival Gabriele Corsi non ha nascosto le lacrime per il brano di Simone Cristicchi

Prima Festival ha fatto ufficialmente il suo debutto! Gabriele Corsi ha avuto modo di incontrare Simone Cristicchi e non ha nascosto le lacrime per il suo brano. Ecco perché.

Le lacrime di Gabriele Corsi

L’attesa è finita! Domani è il grande giorno e il Festival di Sanremo 2025, targato Carlo Conti, prenderà ufficialmente il via. Intanto ieri durante Prima Festival Gabriele Corsi, conduttore insieme a Bianca Guaccero e l’inviata Mariasole Pollio, ha avuto modo di incontrare Simone Cristicchi.

Il cantante ha deciso di segnare il suo ritorno in gara con un brano emotivamente molto importante, che promette di non lasciare indifferente l’ascoltatore. Ieri proprio in chiacchiera con Gabriele Corsi, l’artista ha raccontato com’è nata questa sua canzone:

“Come nasce ‘Quando Sarai Piccola’? Nasce da un fatto privato che mi è accaduto, che mi accade quotidianamente con la mia mamma. Ma poi mi sono reso conto che questo è un argomento veramente universale, perché quando i nostri genitori, invecchiando, ritornano ad essere un po’ bambini. Noi ci ritroviamo a doverli custodire con cura, con attenzione, come se fossero davvero i nostri figli. In questo caso vedi sgretolarsi quello che è il tuo punto di riferimento e lo vedi davanti ai tuoi occhi cambiare tutti i giorni“.

Le dichiarazioni di Simone Cristicchi ai microfoni di Prima Festival, hanno portato Gabriele Corsi a fare una riflessione. Il conduttore nell’esporre il suo pensiero non ha poi saputo trattenere le sue lacrime:

“Ascoltandoti anche in prova, non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie“. Poco dopo Gabriele Corsi ha aggiunto ancora: “Se c’è una cosa di cui non mi vergogno sono le mie lacrime“.

Si prospettano emozioni molto intense durante questo Festival di Sanremo 2025, parola di Gabriele Corsi! Preparate i fazzolettini!