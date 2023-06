NEWS

Nicolò Figini | 12 Giugno 2023

Le critiche a Giorgia Soleri

Questa mattina è stata diffusa la notizia della morte di Silvio Berlusconi all’età di 86 anni presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il feretro domani verrà spostato negli studi di Mediaset a Cologno Monzese, dove sarà allestita la camera ardente aperta anche al pubblico. Sicuramente saranno tante le persone che offriranno i loro omaggi al politico e alla sua famiglia. Qualcuno, però, sui social sta facendo parlare di sé in maniera negativa a causa di alcuni commenti contro Berlusconi. Tra questi anche Giorgia Soleri.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato varie Stories che riguardano l’ex premier. In una si può leggere: “L’uomo che ha distrutto il Paese“. Un articolo della BBC, invece, descriveva Berlusconi parlando delle sue accuse di corruzione e degli scandali sessuali. L’influencer ha commentato: “Come riportare la notizia nel modo giusto“.

A questo punto non sono di certo mancate le critiche e Giorgia Soleri è entrata all’interno di una bufera social. Nonostante qualcuno l’ha difesa, c’è anche chi l’ha particolarmente attaccata. Alcuni utenti l’hanno accusata di poca sensibilità verso un uomo, non solo un politico, appena deceduto. Affermando che una ragazza una ragazza che si professa da sempre a favore del rispetto umano non dovrebbe comportarsi in questo modo.

La risposta di Giorgia a tutti gli attacchi è stata: "Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia contatti". Vediamo come si risolverà per lei questa questione.