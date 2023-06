Silvio Berlusconi, ecco quando ci saranno i funerali di Stato

NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2023

Previsti i funerali di Stato di Silvio Berlusconi

Questa mattina è arrivata l’inaspettata notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è spento presso l’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni, a seguito di una lunga malattia. Fin dal primo momento il web si è unito nel ricordare uno degli uomini che hanno fatto la storia della politica italiana, e che senza dubbio non verrà mai dimenticato. Nel mentre in queste ore è stato annunciato che la salma è stata trasferita nella villa di famiglia ad Arcore, dove sarà allestita una camera ardente alla quale potranno accedere soltanto le persone più vicine e care a Berlusconi.

In seguito domani il feretro verrà spostato negli studi di Mediaset a Cologno Monzese, dove sarà allestita la camera ardente aperta anche al pubblico. In queste ore intanto è stato anche annunciato che per Berlusconi verranno organizzati i funerali di Stato. Come è noto, tale riconoscimento è previsto per il presidente della Repubblica, del Senato, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale, indifferentemente dal fatto che il decesso avvenga durante la permanenza in carica o in seguito.

Ma quando e dove si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi? La funzione sarà celebrata mercoledì 14 giugno, all’interno del Duomo di Milano. A partecipare saranno alcune delle più alte cariche dello Stato, dal Presidente Mattarella, a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini. Al feretro saranno riconosciuti gli onori militari all’ingresso e all’uscita della cattedrale.

Previste all’esterno della piazza migliaia di persone, che si raccoglieranno per l’ultimo saluto a Berlusconi. Quasi sicuramente la funzione sarà anche trasmessa in diretta tv, per poter permettere all’Italia intera di seguire la cerimonia.