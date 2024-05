Spettacolo

Vincenzo Chianese | 25 Maggio 2024

Replicando al commento di un utente sui social, Giorgia Soleri si espone per la prima volta sulla relazione del suo ex fidanzato Damiano David e Dove Cameron.

È ormai trascorso quasi un anno da quando Giorgia Soleri e Damiano David, lasciando tutti senza parole, hanno annunciato la fine della loro relazione dopo ben 6 anni di amore. Inizialmente, come sappiamo, si è molto palato della rottura tra la scrittrice e il cantante, che tuttavia a oggi sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti. Da qualche mese intanto il leader dei Maneskin ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Dove Cameron. Nonostante inizialmente si parlasse solo di flirt, col passare del tempo i due hanno dato il via a una vera relazione e di recente hanno anche partecipato insieme al Met Gala 2024.

Giorgia Soleri nel mentre in questi mesi non si è mai espressa sulla nuova storia del cantante, almeno fino a qualche ora fa, quando per la prima volta ha detto la sua sul nuovo amore dell’ex fidanzato Damiano David. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando un utente, commentando un recente post social della scrittrice, ha affermato: “Giorgia > Dove”. A quel punto la Soleri, non avendo particolarmente gradito il messaggio, ha replicato infastidita dichiarando:

“Quell’atteggiamento tutto patriarcale di dover mettere in competizione due donne che in competizione non sono, per un uomo. Let us live pls”.

Giorgia Soleri dunque con grande maturità ha mostrato solidarietà nei confronti di Dove Cameron, facendo notare come le due non siano affatto in competizione. A quel punto numerosi utenti si sono congratulati con la scrittrice per le sue parole e in molti hanno apprezzato il suo gesto. Del resto da sempre la Soleri si batte per il rispetto e il sostegno tra donne e ancora una volta non si è smentita.