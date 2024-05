Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show dopo 12 anni: “Voglio dedicarmi alla mia famiglia”

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Tale e Quale Show

Scelta a sorpresa da parte di Loretta Goggi che, nel corso della serata di ieri ha annunciato che lascia Tale e Quale Show dopo ben 12 anni. Giudice storico della trasmissione, presente fin dalla prima edizione, ha deciso di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia.

Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show

A sorpresa, mentre Carlo Conti si prepara alla nuova edizione di Tale e Quale Show e a ereditare il ruolo di conduttore e direttore artistico al Festival di Sanremo, Loretta Goggi ha fatto un annuncio davvero inaspettato!

La giudice di Tale e Quale, presente dalla primissima edizione del format, ha deciso di prendersi una pausa e lasciare la trasmissione. Con un lungo messaggio su Facebook, Loretta Goggi ha dato la notizia e spiegato che dopo l’arrivo di un nipotino, vuole dedicarsi maggiormente alla sua famiglia.

Tutto pare sia dovuto a sua sorella Daniela, diventata nonna. Loretta Goggi, di conseguenza, è oggi prozia di un maschietto. Una gioia infinita per tutti, che ha portato però a questa decisione importantissima per la sua carriera lavorativa. La comunicazione era arrivata di recente e dopo questo momento ha maturato la necessità di fermarsi.

Questo le permetterà dunque di dedicarsi maggiormente alla sua vita e alla sua famiglia. Sentiva il bisogno e la mancanza, per questo è arrivato il momento di farlo, senza ripensamento alcuno.

“(….) Ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo. Sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti. Sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo. Potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’. Farlo un’ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote”.

Ha spiegato Loretta Goggi, che ha poi annunciato la sua assenza, di conseguenza, da Tale e Quale Show per la prossima stagione: “Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di ‘Tale e Quale Show’ (programma che resterà sempre nel mio cuore). Come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione (…)”

Post di Loretta Goggi su Facebook

Questa quindi la scelta di Loretta Goggi per i prossimi mesi. Sicuramente i fan affezionati sentiranno la sua mancanza dalla TV e da Tale e Quale Show.